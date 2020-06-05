MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Savcılık düğmeye bastı! 37 kişi yakalandı
ABONE OL
05.06.2020 - 09:48 | | AA

Son dakika... Savcılık düğmeye bastı! 37 kişi yakalandı

Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 37 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika... Savcılık düğmeye bastı! 37 kişi yakalandı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan haklarında soruşturma yürütülen ve bugüne kadar yakalanamadıkları için yakalama emri çıkarılarak aranan 37 şüpheli, saat 06.00'da Başsavcılığımızın talimatıyla yapılan çalışma kapsamında yakalanarak gözaltına alınmıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada şüphelilerden 3'ünde sahte kimlik, birinde de kardeşine ait kimlik bulunduğu belirtildi.

Zanlılardan birinin evinde yapılan aramada 19 bin 125 dolar, 19 bin 250 avro, 100'er gramlık 3 külçe altın, 3 altın bilezik, 1 küçük altın, 1 Cumhuriyet altını ve 25 adet 1 dolar ele geçirildiği kaydedildi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Diyarbakır merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 15 şüpheli yakalandı
Fıskiyelerden akan ve asfalta taşan sular kaza riski oluşturuyorİstanbul'da otoyol kenarlarında bulunan yeşil alanları sulamak için kullanılan fıskiyelerden akan sular asfalta ve kaldırımlara taşıyor. Özellikle motosiklet sürücüleri için büyük risk oluşturan bu sular pek çok kazaya neden oluyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Diyarbakır merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

Diyarbakır merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

Emekli ve memura zam! İşte yeni maaşlar...

Emekli ve memura zam! İşte yeni maaşlar...

53 yıl önce bugün... 6 günde nasıl değişti?

53 yıl önce bugün... 6 günde nasıl değişti?

Bim aktüel kataloğunda bu hafta neler var? İşte 5 Haziran Bim aktüel kataloğu...

Bim aktüel kataloğunda bu hafta neler var? İşte 5 Haziran Bim aktüel kataloğu...

Sıradaki Haber