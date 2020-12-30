Son dakika! SavcÄ±lÄ±k Tuma Çelik hakkÄ±nda 'cinsel saldÄ±rÄ±' suçundan iddianame hazÄ±rladÄ±
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca eski HDP Milletvekili Tuma Ã‡elik hakkÄ±nda "nitelikli cinsel saldÄ±rÄ±" suÃ§undan iddianame hazÄ±rlandÄ±.
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndanÂ yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada,Â Ã‡elikÂ hakkÄ±nda "nitelikli cinsel saldÄ±rÄ±" suÃ§undan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturmanÄ±n tamamlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Bu kapsamda, Ankara AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesine gÃ¶nderilmek Ã¼zereÂ Ã‡elik hakkÄ±ndaÂ iddianame hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â Â
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DOKUNULMAZLIÄžI KALDIRILMIÅžTIÂ
TumaÂ Ã‡elik, Mardin'in Midyat ilÃ§esinde 31 Mart yerel seÃ§im Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÄ±rasÄ±nda, bir dernekte tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± D.K'ye cinsel saldÄ±rÄ±da bulunduÄŸu iddiasÄ±yla gÃ¼ndeme gelmiÅŸti.
ArdÄ±ndan HDP'den istifa edenÂ Ã‡elik'in, 7 Ekim'deÂ TBMM Genel KuruluncaÂ dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
Bu geliÅŸmenin ardÄ±ndan Ã‡elikÂ hakkÄ±nda Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Parlamenter SuÃ§larÄ± SoruÅŸturma BÃ¼rosunca soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸ, bu kapsamda, savcÄ±lÄ±k talimatÄ±yla polis nezaretinde kan Ã¶rnekleri alÄ±nanÂ Ã‡elik, ardÄ±ndan soruÅŸturmayÄ± yÃ¼rÃ¼ten BaÅŸsavcÄ±vekiline ifade vermiÅŸti.Â Â