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30.12.2020 - 16:24 | | AA

Son dakika! SavcÄ±lÄ±k Tuma Çelik hakkÄ±nda 'cinsel saldÄ±rÄ±' suçundan iddianame hazÄ±rladÄ±

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca eski HDP Milletvekili Tuma Ã‡elik hakkÄ±nda "nitelikli cinsel saldÄ±rÄ±" suÃ§undan iddianame hazÄ±rlandÄ±.

Son dakika! SavcÄ±lÄ±k Tuma Çelik hakkÄ±nda 'cinsel saldÄ±rÄ±' suçundan iddianame hazÄ±rladÄ±

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndanÂ yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada,Â Ã‡elikÂ hakkÄ±nda "nitelikli cinsel saldÄ±rÄ±" suÃ§undan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturmanÄ±n tamamlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Bu kapsamda, Ankara AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesine gÃ¶nderilmek Ã¼zereÂ Ã‡elik hakkÄ±ndaÂ iddianame hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â Â 

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DOKUNULMAZLIÄžI KALDIRILMIÅžTIÂ

TumaÂ Ã‡elik, Mardin'in Midyat ilÃ§esinde 31 Mart yerel seÃ§im Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÄ±rasÄ±nda, bir dernekte tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± D.K'ye cinsel saldÄ±rÄ±da bulunduÄŸu iddiasÄ±yla gÃ¼ndeme gelmiÅŸti.

ArdÄ±ndan HDP'den istifa edenÂ Ã‡elik'in, 7 Ekim'deÂ TBMM Genel KuruluncaÂ dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Bu geliÅŸmenin ardÄ±ndan Ã‡elikÂ hakkÄ±nda Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Parlamenter SuÃ§larÄ± SoruÅŸturma BÃ¼rosunca soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸ, bu kapsamda, savcÄ±lÄ±k talimatÄ±yla polis nezaretinde kan Ã¶rnekleri alÄ±nanÂ Ã‡elik, ardÄ±ndan soruÅŸturmayÄ± yÃ¼rÃ¼ten BaÅŸsavcÄ±vekiline ifade vermiÅŸti.Â Â 

Zehir tacirlerine operasyon! Elektrikli süpürgeden uyuÅŸturucu çÄ±ktÄ±Denizliâ€™de polisin uyuÅŸturucu satÄ±cÄ±larÄ±na yönelik ÅŸafak vakti düzenlediÄŸi operasyonda, 2 ÅŸüpheli gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Narkotik köpeÄŸi Jibby ile arama yapÄ±lan operasyonda, elektrik süpürgesine saklanmÄ±ÅŸ esrar bulundu.
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