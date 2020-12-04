Son dakika... Şehidin kanı yerde kalmadı! 11 terörist daha etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Zeytin Dalı bölgesinde şehit verdiğimiz Kahraman Silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mehmet Altun’un kanı yerde bırakılmadı. Saldırı sonrası başlatılan operasyonda 11 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 17 oldu.