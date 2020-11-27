Son dakika: Şehirler arası seyahat yasaklandı mı? Özel araçla şehirler arası seyahat edilebilir mi?

Geçtiğimiz hafta alınan koronavirüs tedbirleri 81 ilde 20 Kasım Cuma günü uygulamaya konulmuş İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile yeni yasak kararlarının detayları da açıklanmıştı. Hafta sonuna kısa bir süre kala şehirler arası seyahat etmek isteyen binlerce vatandaş şehirler arası özel araçla seyahat etmek yasak mı sorusuna yanıt arıyor. Peki Şehirler arası seyahat yasaklandı mı, otobüs, uçak ile hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulandığı saatlerde seyahat edilebilir mi?

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAK MI?

Otobüs, Uçak, Tren gibi toplu ulaşım araçları ile seyahat edecek olan vatandaşlar gerekli belgeleri gösterdikleri takdirde hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulandığı saatlerde geçerli olmak üzere seyahat edebilecek?

ÖZEL ARAÇLA ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAK MI?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulanacağı Cumartesi akşam saat 20:00'den Pazar sabah saat 10:00'a kadar özel araçla zaruri olmayan durumlar haricinde seyahat etmek yasaklandı. Yine aynı şekilde Pazar akşam saat 20:00'den Pazartesi sabah 05:00'a kadar özel araçla seyahat etmek yasak. Hafta içi günlerde ise şehirler arası seyahat kısıtlaması bulunmuyor.

ZARURİ DURUMLARDA SEYAHAT EDİLEBİLECEK

Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süreler içerisinde vatandaşların özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirler arası seyahate çıkmamalarının esas olduğu vurgulanan genelgeye göre, İçişleri Bakanlığına ait "e-Başvuru" ve "Alo 199" sistemleri üzerinden ya da valilik/kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebilecekler ise şöyle:

Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süreler içerisinde vatandaşlarımızın özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirlerarası seyahate çıkmamaları esastır.

Ancak; Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

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Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

Vatandaşlarımız, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde Bakanlığımıza ait e-Başvuru ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.