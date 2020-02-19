Son dakika! Şehit Emniyet Müdürü Verdi cinayetinde dikkat çeken gelişme...

FERİT ZENGİN / İstanbul

2018 yılında makamı başında, mahiyetindeki bir trafik polisi olan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu tarafından silahlı saldırıyla öldürülen şehir Emniyet Müdürü Verdi soruşturmasında 500 kişinin ifadesini alan Rize Cumhuriyet Başsavcılığı cinayetin bir tayin cinayeti olup örgüt bağlantısı izine rastlanılmadığı yönünde hüküm verirken, geçtiğimiz Ekim ayında İstanbul polisine ihbarda bulunup ardından savcıya ifade veren bir itirafçının verdiği bilgilerle soruşturmanın seyri değişmişti.

Etkin pişmanlık yasasından yararlanarak itirafçı olan ve verdikleri ifadeler de cinayetin kodları hakkında çok kritik bilgiler verdikleri öğrenilen 2 şüpheli, ifadelerinin alındığı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube'deki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken diğer 18 şüpheli ismin ifade alma işlemi devam ediyor.

KRİTİK BİLGİLER

Gözaltı kararı verilen 27 şüpheliden 5 inin FETÖ mensupluğu nedeniyle cezaevinde bulunan şahıslar, 2 sinin ise adreslerinde bulunamayan ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yurt dışına kaçan kritik 2 mahrem imam olduğu öğrenildi.

Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memurunun bağlı olduğu FETÖ'nün hücre yapılanmasında yer aldıkları belirlenen 27 şüphelinin yakalanması için başlatılan operasyonda 20 kişi gözaltına alınmıştı.

İtiraflarda bulunan 2 itirafçının cinayete ve cinayetin tetikçisi polis memurunun FETÖ bağlantılarına yönelik kritik bilgiler vererek serbest kaldıkları öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıların yakalanması için İstanbul, Adana, Bursa, Rize, Samsun, Trabzon ve Nevşehir'de operasyon başlatmıştı.