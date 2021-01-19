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19.01.2021 - 13:09 | | DHA

Son dakika! Selçuk Özdağ'a saldırı anı ortaya çıktı

Gelen bir son dakika haberine göre; Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a saldırı anı kameraya yansıdı. İşte o görüntüler...

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ, 15 Ocak’ta evinin önünde 5 kişi tarafından saldırıya uğramıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5 saldırgandan 2’si gözaltına alındı.

Öte yandan, Özdağ’a saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı. Bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde, saldırganlardan ikisinin elinde silah, diğerlerinde ise sopa olduğu görüldü. Özdağ’ın saldırı sonrası kaçan şüphelileri kovaladığı anlar kameraya yansırken, bu sırada silah sesleri duyuldu.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Saldırıya ilişkin 2 kişinin gözaltındaki işlemleri devam ederken, Özdağ'ın şüphelilerin tespiti için dün Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine davet edildiği öğrenildi.

Saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerden ikisini Özdağ'ın şoförünün, birini ise gösterilen sabıka kayıtlı kişiler arasından Özdağ'ın tespit ettiği bildirildi.

Teşhisi yapılan üç şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

OLAYI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ANLATMIŞTI:

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Selçuk Özdağ'a saldırı anı kameradaGelen bir son dakika haberine göre; Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a saldırı anı kameraya yansıdı. İşte o görüntüler...
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