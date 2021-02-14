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14.02.2021 - 07:41 | | DHA

Son dakika... Sevgililer gününde vahşet! Eşinin boğazını kesti

Gelen son dakika haberine göre; Samsun'da mühendis Oğuz B.E.'nin (51), boğazından bıçakladığı eşi Mihrican E. (46) hayatını kaybetti.

Son dakika... Sevgililer gününde vahşet! Eşinin boğazını kesti

Olay, gece yarısı İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mühendis Oğuz B.E., zaman zaman şiddet uyguladığı iki çocuk annesi eşi Mihrican E. ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında eline aldığı bıçakla Mihrican E.'ye saldıran Oğuz B.E., eşini boğazından bıçaklayarak ağır yaraladı. Mihrican E.'yi bıçakladıktan sonra dedesinde kalan oğluna telefonla haber veren Oğuz B.E., Cinayet Bürosu ekiplerince kısa sürede yakalandı.

İhbar üzerine, adrese gelen sağlık ekipleri, Mihrican E.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Gözaltına alınan Oğuz B.E., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Mihrican E.'nin cansız bedeni ise otopsi için Eğitim Araştırma Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Son dakika... Sevgililer gününde vahşet Eşinin boğazını kesti

Son dakika... Sevgililer gününde vahşet Eşinin boğazını kesti

Son dakika... Sevgililer gününde vahşet Eşinin boğazını kesti

Son dakika... Sevgililer gününde vahşet Eşinin boğazını kesti

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