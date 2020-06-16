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16.06.2020 - 07:59 | | AA

Son dakika... Sıcak çatışma! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Gelen son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Van kırsalında Jandarma Özel Harekat birlikleri tarafından düzenlenen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Son dakika... Sıcak çatışma! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Van'ın Çaldıran ilçesi Tendürek kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi, silah ve mühimmatlar ele geçirildi.

Bölgede operasyonlar sürüyor.

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