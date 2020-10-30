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30.10.2020 - 16:35 | | İHA-DHA

Son dakika... Şiddetli depremin ardından İstanbul'da bina boşaltılıyor!

Gelen son dakika haberine göre, İstanbul Avcılar’da, İzmir’de yaşanan deprem sonrası bir binada çatlak meydana geldi. Bina tedbir amaçlı boşaltıyor.

Son dakika... Şiddetli depremin ardından İstanbul'da bina boşaltılıyor!
Son dakika... İzmir'de deprem! İşte ilk görüntüler
Son dakika... İzmir'de deprem! İşte ilk görüntüler
Son dakika... İzmir'de deprem! İşte ilk görüntüler
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Ege Denizi’nde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Avcılar’daki bir binanın kolonlarında çatlak görülünce boşaltılmasına karar verildi. Ege Denizi’nde kaydedilen depremin hissedildiği Avcılar’daki Ambarlı Mahallesi Yavuz Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın üst katında oturan bir aile, kolonların çatladığını belirterek yardım istedi. Kısa sürede sevk edilen itfaiye ekibi binanın üst katındaki kolonda çatlak belirleyince polis de devreye girerek Avcılar Belediyesi İmar Müdürlüğü görevlileri gelinceye kadar binanın tahliyesine karar verdi. Kısa süre sonra gelen Belediye görevlileri de binanın boşaltılmasına ilişkin karar verdi. Binanın performans testi yapılıncaya ve sağlam raporu alınıncaya kadar boşaltılması kararlaştırıldı.

Aileler, binalarının sağlam olduğunu öne sürerken üst kattaki komşularının yapının kentsel dönüşüme girmesi için çaba harcadığını, Ege Denizi’ndeki depremi bahane ederek ekipleri çağırtıp tahliye kararı aldırttığını iddia ettiler.

Son dakika... Şiddetli depremin ardından İstanbulda bina boşaltılıyor

Öte yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremdeki arama kurtarma çalışmalarına destek amacıyla İzmir'e ekip ve ekipman gönderildiğini bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'dan İzmir'e; İl AFAD'dan 2 araç, 7 arama kurtarma personeli, 2 köpek, 2 araç, 70 İHH personeli, 20 AKUT personeli, 100 İBB itfaiye personeli, 10 itfaiye aracı ve 2 otobüs, İl Sağlık Müdürlüğünden 10 kişilik 2 UMKE ekibi yola çıktı. Geçmiş olsun." ifadelerini kurtardı.

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Bayraklı'da enkazdan kurtarılma anıMerkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'in Bornova ilçesinde yıkılan bir binadan yaralılar çıkartıldı. İzmir'in Bayraklı ilçesi 1593 Sokak'ta deprem nedeniyle yıkılan binanın enkazından 3 kişi yaralı kurtarıldı.
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