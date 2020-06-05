05.06.2020 - 14:51 | | DHA
Son dakika! Siirt'te 2 terörist, SÄ°HA ile etkisiz hale getirildi
Gelen bir son dakika haberine gÃ¶re; Siirt'in Baykan ilÃ§esi kÄ±rsalÄ±nda gÃ¶Ã§erlerden erzak temin etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirlenen 2 terÃ¶rist, silahlÄ± insansÄ±z hava aracÄ± (SÄ°HA) ile etkisiz hale getirildi.
Baykan ilÃ§esi Veysel Karani beldesi GÃ¼mÃ¼ÅŸkaÅŸ kÃ¶yÃ¼ bÃ¶lgesinde (Siirt-Bitlis-Batman sÄ±nÄ±r Ã¼Ã§geninde) 04 Haziran'da Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len istihbari Ã§alÄ±ÅŸmalar sonucu, 2 terÃ¶ristin bÃ¶lgedeki gÃ¶Ã§erlerden erzak temin etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirlendi.
TerÃ¶ristlerin etkisiz hale getirilmesi amacÄ±yla 3 jandarma komando, 2 jandarma asayiÅŸ komando, 2 gÃ¼venlik korucusu timiyle 'Åžehit Jandarma Astsubay Ã‡avuÅŸ Celal Ã–zcan 2020/01 Operasyonu' baÅŸlatÄ±ldÄ±. Operasyon kapsamÄ±nda 2 terÃ¶rist SÄ°HA ile etkisiz hale getirildi. Operasyonda terÃ¶ristlere ait 2 KalaÅŸnikof piyade tÃ¼feÄŸi, 9 tÃ¼fek ÅŸarjÃ¶rÃ¼, 1 termal silah dÃ¼rbÃ¼nÃ¼ ele geÃ§irildi.
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DövüÅŸen köpekleri ayÄ±rmak için canÄ±nÄ± hiçe saydÄ±ÅžanlÄ±urfaâ€™da bir vatandaÅŸ, kalabalÄ±k bir cadde üzerinde birbirine saldÄ±rÄ±p dövüÅŸen köpekleri ayÄ±rmak için büyük çaba harcadÄ±. Köpeklerin dövüÅŸmesiyle birlikte etraftakiler kaçÄ±ÅŸÄ±rken bir vatandaÅŸ ise eline aldÄ±ÄŸÄ± demir çubukla köpekleri ayÄ±rmak için büyük çaba harcadÄ±.