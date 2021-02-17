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17.02.2021 - 11:28 | | AA

Son dakika... Siirt'te ele geçirildi! Valilikte açıklama

Siirt Valiliği'nden İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılık suçlarına yönelik operasyonla ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Açıklamada gümrük kaçağı 80 cep telefonu ele geçildiği bildirildi.

Son dakika... Siirt'te ele geçirildi! Valilikte açıklama

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Eruh yolunda durdurulan bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 80 cep telefonu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Yere yatırdıkları adamı sopalarla dövdülerGİRESUN'da biri kadın 2 kişi, yere yatırdıkları erkeğe ellerindeki sopalarla dövdü. Tarafların şikâyetçi olmadığı olay, anbean görüntülendi.
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