17.02.2021 - 11:28 | | AA
Son dakika... Siirt'te ele geçirildi! Valilikte açıklama
Siirt Valiliği'nden İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılık suçlarına yönelik operasyonla ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Açıklamada gümrük kaçağı 80 cep telefonu ele geçildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Eruh yolunda durdurulan bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 80 cep telefonu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.