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25.09.2020 - 11:38 | | DHA

Son dakika! Silahlandığı iddia edilen gruplara soruşturma başlatıldı

Gelen bir son dakika haberine göre; Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin, "Silahlandığı iddia edilen gruplara yönelik İstanbul Cumhuriyet başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı." dedi.

Son dakika! Silahlandığı iddia edilen gruplara soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün CNN TÜRK'te Ahmet Hakan'ın sunduğu 'Tarafsız Bölge' programında "Türkiye'de 2 bin civarı selefi yanlısı derneğin silahlandığı" şeklindeki iddiası üzerine soruşturma başlatmıştı. Savcılık, Ahmet Mahmut Ünlü'yü bilgisine başvurmak üzere ifadeye çağırmıştı.

CNN TÜRK muhabiri Ceylan Sever, 'Cübbeli Ahmet'in ifade verdiğini belirterek, 'İfade vermesini bekliyorduk ancak buraya gelmedi. Dakikalar önce Emniyet'te özel bir birimde ifadesi alındı, bilgisine başvuruldu. Dakikalar önce Emniyet'ten ayrıldı' dedi.

Öte yandan Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin, "Silahlandığı iddia edilen gruplara yönelik İstanbul Cumhuriyet başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı." dedi.

 

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