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19.02.2021 - 10:01 | | AA

Son dakika: Sim kartı değiştiriyorlardı! 43 kişi yakalandı...

Son dakika haberine göre İstanbul merkezli operasyonda, kişilerin sim kartlarını değiştirip mobil bankacılık sistemleri üzerinden hesaplarını boşalttığı iddia edilen 43 kişi yakalandı.

Son dakika: Sim kartı değiştiriyorlardı! 43 kişi yakalandı...

Ayrıntılar geliyor...

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk 'Regaip Kandili' idrak edildiDiyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın cemaate vaaz vererek katıldığı programla üç ayların habercisi olan Regaip Kandili Ayasofya Camii'nde ilk defa idrak edildi. Cemaatin maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.
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