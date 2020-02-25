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25.02.2020 - 17:42 |

Son dakika! SÄ±nÄ±rda korkutan deprem!

Gelen bir son dakika bilgisine gÃ¶re TÃ¼rkiye Ä°ran sÄ±nÄ±rÄ±nda 4.5 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir deprem meydana geldi. AFAD, Ä°ran'Ä±n Hoy ÅŸehri yakÄ±nlarÄ±nda saat 17.14'te 4.5 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir deprem meydana geldiÄŸini duyurdu. Saat 18: 58'de 3.8 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir sarsÄ±ntÄ± daha oldu.

Son dakika! SÄ±nÄ±rda korkutan deprem!

AFAD, saat 17.14'te TÃ¼rkiye-Ä°ran sÄ±nÄ±rÄ±nda 4.5 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir deprem meydana geldiÄŸini duyurdu.Â  Depremin derinliÄŸinin ise 5 kilometre olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±.

Kandilli Rasathanesi'nin geÃ§tiÄŸi bilgilere gÃ¶re ise TÃ¼rkiye-Ä°ran sÄ±nÄ±rÄ±nda 4.4 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir deprem meydana geldi.Â 

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi, (EMSC) ise AÄŸrÄ±'da merkez Ã¼ssÃ¼ DoÄŸubeyazÄ±t olan 4.2 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir deprem olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.Â 

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Son dakika SÄ±nÄ±rda korkutan deprem


Saat 18:58'de derinliÄŸi 8.36 km olan, bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ ise 3.8 olan bir deprem daha meydana geldi.

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