Son dakika! SÄ±nÄ±rda korkutan deprem!

AFAD, saat 17.14'te TÃ¼rkiye-Ä°ran sÄ±nÄ±rÄ±nda 4.5 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir deprem meydana geldiÄŸini duyurdu.Â Depremin derinliÄŸinin ise 5 kilometre olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±.

Kandilli Rasathanesi'nin geÃ§tiÄŸi bilgilere gÃ¶re ise TÃ¼rkiye-Ä°ran sÄ±nÄ±rÄ±nda 4.4 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir deprem meydana geldi.Â

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi, (EMSC) ise AÄŸrÄ±'da merkez Ã¼ssÃ¼ DoÄŸubeyazÄ±t olan 4.2 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir deprem olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.Â

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Saat 18:58'de derinliÄŸi 8.36 km olan, bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ ise 3.8 olan bir deprem daha meydana geldi.