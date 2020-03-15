MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika | Sinop'ta feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
ABONE OL
15.03.2020 - 21:13 | | AA

Son dakika | Sinop'ta feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Sinop'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Son dakika | Sinop'ta feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Alınan bilgiye göre, Sinop-Boyabat kara yolunun 13. kilometresinde, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 57 DN 678 plakalı otomobil ile 34 CF 756 plakalı otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Son dakika | Sinopta feci kaza Çok sayıda ölü ve yaralı var

Sinop ve Boyabat'taki hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bu arada kaza nedeniyle kara yolu bir süre ulaşıma kapandı.

Son dakika | Sinopta feci kaza Çok sayıda ölü ve yaralı var

Düğün faciaya dönüyorduAydın'ın Köşk ilçesinde, düğünün ardından gelin ve damat ile davetlilerin geldiği evde çökme meydana geldi. Göçük nedeniyle 3'ü ağır 10 davetli yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Survivor Ezgi Hocaoğlu kimdir, nereli?

Survivor Ezgi Hocaoğlu kimdir, nereli?

SGK'dan milyonlarca emekliyi ilgilendiren karar!

SGK'dan milyonlarca emekliyi ilgilendiren karar!

Sıcaklıklar koronavirüsü etkiler mi? İşte hava durumu ve o sorunun cevabı

Sıcaklıklar koronavirüsü etkiler mi? İşte hava durumu ve o sorunun cevabı

Herkese yetecek kadar makarna var

Herkese yetecek kadar makarna var

Sıradaki Haber