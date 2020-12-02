Son dakika: Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Son dakika haberine göre, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde dün saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde, Kovid-19'la mücadele tedbirleri çerçevesinde yeni kararlar alındı.
Bu kapsamda, hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
Yeni önlemler doğrultusunda dün saat 21.00'de başlayan hafta içi ilk sokağa çıkma kısıtlaması, bugün saat 05.00'te sona erdi.
İSTANBUL'DA KISITLAMA SONRASI HAREKETLİLİK
Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında Türkiye genelinde uygulanan, dün saat 21.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması bu sabah saat 05.00 itibariyle sona erdi.
Kısıtlamanın sona ermesiyle İstanbul trafiğinde hareketlilik başladı. Öte yandan sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam saat 21.00’da yeniden başlayacak.