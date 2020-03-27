Son dakika | Sokağa çıkma yasağı gündemde mi? Bakan Soylu'dan flaş açıklama

Bakan Soylu açıklamalarına şöyle devam etti:

OHAL'e gerek yok demem. Bulaşıcılığın hangi ölçekte ve nasıl yayılacağı konusunda tahminlerimiz olabilir ama bugünden bir şey söylemek sadece tahmindir. 65 yaş üstü büyüklerimize sınırlama koyduk. Kimsesiz bırakmadık ama. Sosyal devletin bütün unsurlarını ortaya koymaya çalışıyoruz. Vefa Sosyal Destek Hattı diye bir hat oluşturduk.



(Fiyat artışları) Bu konuda acımasızız, önümüzdeki bir kaç gün içerisinde el koymaları kamuoyuyla paylaşacağız.

Dün gece itibariyle Edirne Pazarkule'yi boşalttık. Mültecileri 9 vilayete götürdük, geri gönderme merkezlerimizde misafir edeceğiz. Dün gece sabaha kadar operasyon yaptık ve yaklaşık 5 bin 800 mülteciyi oradan boşalttık. Tedbiren yapmak zorundaydık, kimse kendini rahat hissetmesin bu bulaş riski geçtikten sonra kim Pazarkule'nin önüne gitmek istiyorsa 'hayır' demeyiz.

Otobüs seyahatleri: Bu akşam bir tedbir daha getiriyoruz. Otobüs seyahatlerini kısıtlıyoruz.

Tüm otogarlardaki otobüs seyahatleri izne bağlı, mücbir sebep olmadan sefer yaptırmayacağız.

PİKNİK ALANLARI

Bu geceden itibaren tüm Türkiye'de geçerli olmak üzere, cumartesi-pazar, piknik alanları, ormanlar ve sahil kenarları yasaklanacak.