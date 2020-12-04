Son dakika! Sokağa çıkma yasağına saatler kala trafik durma noktasına geldi

Son dakika haberine göre; İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemleri kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluğu oluştu. Akşam saatlerinde D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkisinde her iki yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 18.30 sıralarında yoğunluk yüzde 80'e çıktı.









Kentte, mesainin de sona ermesiyle gündüz nispeten sakin olan toplu taşıma araçlarında kalabalık arttı.

Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişlerde ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafik yoğunlaştı.

D-100 Karayolu Edirne istikametinde de bazı bölgelerde yer yer yoğunluk oluştu.

Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu Dudullu mevkisi, D-100 Çamlıca ve Uzunçayır mevkisi ve TEM Otoyolu'nda da ara ara trafik arttı.

İBB Trafik verilerine göre, saat 16.55 itibarıyla trafikteki yoğunluk yüzde 71'e ulaştı.

Bu arada, kentte gün içinde, insan yoğunluğunun fazla olduğu yerlerin başında gelen Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi için alınan ek önlemlerin uygulanmasına devam edildi. İstiklal Caddesi'nin girişlerinde polis ve zabıta ekipleri, vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı. Caddeye vatandaşların, 7 bin kişiyi geçmeyecek şekilde girmesine izin verildi.

Ataşehir TEM Otoyolu Ankara istikameti Mimar Sinan Camii yakınında Çamlıca gişeler istimatinde giden kamyonette saat 15.45 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyüyerek kamyonetin tamamını sardı. Çevredekiler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Kamyonet kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın nedeniyle Çamlıca gişeler istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.