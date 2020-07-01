MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Sokak ortasında eski koca dehşeti!
ABONE OL
01.07.2020 - 12:23 | | DHA

Son dakika... Sokak ortasında eski koca dehşeti!

Gelen bir son dakika haberine göre, İstanbul Maltepe'de boşandığı kocası tarafından sokak ortasında kurşun yağmuruna tutulan kadın ağır yaralandı. Vücuduna 4 kurşun isabet eden kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırgan koca olay yerinden kaçtı.

Son dakika... Sokak ortasında eski koca dehşeti!

Olay, Zümrütevler Mahallesi Cüneyt Sokak'ta saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, icra yoluyla çocuklarını görmeye giden kadın ile kocası arasında tartışma çıktı.

Kadını yere yatıran eski koca silahla ateş etmeye başladı. Vücuduna 4 kurşun yerlerine kurşun isabet eden kadın ağır bir şekilde yaralandı. Saldırgan koca olay yerinden kaçtı. Ağır yaralı kadın tesadüfen yoldan geçen nakil ambulansıyla hastaneye kaldırıldı.

Polisin saldırganı arama çalışmaları devam ediyor.

 

 

 

Bir anlık dalgınlık feci kazayla sonuçlandıBursa'da kamyonet sürücüsünün bir anlık dalgınlığı sonucu; kamyonun kasasındaki forklifte çarpma anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Sokak ortasında eski koca dehşeti!

Son dakika... Sokak ortasında eski koca dehşeti!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bugün başladı artık...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bugün başladı artık...

Kritik zirve bugün! Masada sıcak başlıklar var

Kritik zirve bugün! Masada sıcak başlıklar var

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedir, neden kutlanır? Kabotaj Bayramı tarihçesi...

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedir, neden kutlanır? Kabotaj Bayramı tarihçesi...

Sıradaki Haber