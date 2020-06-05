05.06.2020 - 10:33 | | AA
Son dakika... Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntüyle ilgili inceleme başlatıldı
Gelen bir son dakikan haberine göre; sosyal medyada yer alan ve bir askere, daha kıdemli diğer askerler tarafından yaptırılan hareketlerin yer aldığı görüntülere dair Milli Savunma Bakanı Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, görüntüleri sosyal medyada yer alan askerlere ilişkin inceleme talimatı verdi.
Sosyal medyada yer alan ve tepki çeken, bir askere daha kıdemli diğer askerlerce yaptırılan bazı hareketlerle ilgili görüntüler üzerine Akar, ilgili birlik komutanları tarafından olayla ilgili inceleme başlatılmasını istedi.
Bunun üzerine, söz konusu davranışlarda bulunan askerler tespit edilerek, haklarında idari ve hukuki işlem başlatıldı.
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