Son dakika... Sosyal medyada kÄ±skanÃ§lÄ±k kavgasÄ±nda eÅŸini 9 yerinden bÄ±Ã§akladÄ±

Olay, saat 02.00 sÄ±ralarÄ±nda merkez YÄ±ldÄ±rÄ±m ilÃ§esi ArabayataÄŸÄ± Mahallesi, Atmaca Sokakâ€™ta meydana geldi. iki Ã§ocuÄŸunun annesi eÅŸi Melek D.â€™nin kendisini aldattÄ±ÄŸÄ±ndan ÅŸÃ¼phelenen Orhan D., sosyal medyadan sahte kimlikle hesap aÃ§tÄ±. Bir sÃ¼re sonra Melek D.'yi sosyal medyadan takip eden Orhan D., eÅŸinin telefonundaki fotoÄŸraflarÄ±na bakmak istedi. Melek D.â€™nin buna karÅŸÄ± Ã§Ä±kmasÄ± Ã¼zerine Orhan D. kÄ±skanÃ§lÄ±k krizine girdi. Ä°kili arasÄ±nda baÅŸlayan tartÄ±ÅŸma kÄ±sa sÃ¼rede kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Ã‡ocuklarÄ±n odalarÄ±nda uyuduÄŸu sÄ±rada yaÅŸanan arbede sÄ±rasÄ±nda Orhan D., mutfaktan aldÄ±ÄŸÄ± bÄ±Ã§akla, yalvarmalarÄ±na raÄŸmen eÅŸi Melek D.â€™yi defalarca bÄ±Ã§akladÄ±.

Ã‡IÄžLIKLARINA KOMÅžULARI YETÄ°ÅžTÄ°

KadÄ±nÄ±n yardÄ±m Ã§Ä±ÄŸlÄ±klarÄ±na yetiÅŸen komÅŸularÄ± eve girdiklerinde Melek D.â€™yi yerde kanlar iÃ§inde yatarken buldu. KomÅŸularÄ± tarafÄ±ndan YÃ¼ksek Ä°htisas EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesiâ€™ne kaldÄ±rÄ±lan Melek D. yoÄŸun bakÄ±ma alÄ±ndÄ±. VÃ¼cudunun Ã§eÅŸitli yerlerinden 9 bÄ±Ã§ak darbesiyle yaralandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen kadÄ±nÄ±n hayati tehlikesi sÃ¼rÃ¼yor.

ÅžÃœPHELÄ° KOCA YAKALANDI

Tedaviye alÄ±nan Melek D. ve komÅŸularÄ±n ifadesi Ã¼zerine harekete geÃ§en YÄ±ldÄ±rÄ±m Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ SuÃ§ Ã–nleme ve SoruÅŸturma BÃ¼ro AmirliÄŸi (SÃ–S) ekipleri, ÅŸÃ¼pheli Orhan D.â€™yi olay yerinden kaÃ§mak isterken, kÄ±skÄ±vrak yakaladÄ±. Orhan D.â€™nin emniyetteki iÅŸlemleri sÃ¼rerken, olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

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