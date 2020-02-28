28.02.2020 - 11:49 | | AA
Son dakika haberi | Suriye'de rejim hedeflerinin vurulduğu yeni görüntüler...
Türk Silahlı Kuvvetlerince, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonrasında Esed rejimine ait unsurlar gece boyunca vuruldu.
Türkiye, Suriye'de rejime ait unsurları gece boyunca vurdu.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, havadan ve topçu atışlarıyla rejim hedeflerinin vurulma anları insansız hava araçlarıyla görüntülendi.
Görüntülerde, rejime ait zırhlı araç konvoylarının, hareketli unsurların, karargah ve cephanelik olarak kullanılan merkezlerin vurulma anları yer aldı.
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