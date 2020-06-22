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22.06.2020 - 17:04 | | DHA

Son dakika... Suriyeli iki kardeşe YPG üyeliğinden hapis!

Kayseri’de, terör örgütü YPG/PYD üyesi oldukları iddiasıyla tutuklu yargılanan Suriye uyruklu Muhammed ve Dıaaddin Khabbaz kardeşler, 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Son dakika... Suriyeli iki kardeşe YPG üyeliğinden hapis!

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, geçen yıl 25 Ekim’de terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik düzenlediği operasyonda, Suriye'de terör örgütü bünyesinde silahlı eylemlere katıldığı iddia edilen Suriye uyruklu Muhammed ve Dıaaddin Khabbaz kardeşler, gözaltına alınarak tutuklandı.

İki kardeş, Kayseri 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Tercüman eşliğinde savunmasını yapan Khabbaz kardeşler, haklarındaki suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti, 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan Khabbaz kardeşlere 6’şar yıl 3’er hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

 

 

 

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