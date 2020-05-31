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31.05.2020 - 09:02 | | AA

Son dakika... Süt tankeri ile otomobil çarpıştı! 3 yaralı

Bir son dakika haberine göre, Sakarya'da süt tankeri ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Son dakika... Süt tankeri ile otomobil çarpıştı! 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, Bilecik-Sakarya kara yolu Pamukova ilçesi mevkisi Adapazarı istikametinde seyreden Selahattin A'nın kullandığı 54 RG 548 plakalı süt tankeri ile aynı yönde giden Abdullah D. idaresindeki 07 AJU 037 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle tankerin önünde sürüklenerek yoldan çıkan otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan Cahit T. ve Cüneyt D. yaralandı.

Son dakika... Süt tankeri ile otomobil çarpıştı 3 yaralı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından Geyve Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaza nedeniyle trafik akışı bir süre tek şeritten sağlanan kara yolunda ulaşım, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

 

 

Yeşilköy ve Hadımköy Hastaneleri yarın hizmete açılacakYeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı yerleşkesine inşa edilen Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ile restore edilerek yeniden hizmete alınan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi yarın yapılacak törenin ardından açılacak.
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