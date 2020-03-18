18.03.2020 - 11:37 | | AA
Son dakika... Taciz ateşi açan teröristlere ağır darbe! Etkisiz hale getirildiler
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesindeki birliklerimize taciz atışı yapan PKK/YPG'li 4 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesindeki birliklere taciz atışı yapan PKK/YPG'li 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın açıklamasına göre, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesindeki birliklere PKK/YPG'li teröristlerce taciz atışı yapıldı. Düzenlenen operasyonda, taciz atışı yapan 4 PKK/YPG'li terörist komandolarca etkisiz hale getirildi.