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18.03.2020 - 11:37 | | AA

Son dakika... Taciz ateşi açan teröristlere ağır darbe! Etkisiz hale getirildiler

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesindeki birliklerimize taciz atışı yapan PKK/YPG'li 4 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

Son dakika... Taciz ateşi açan teröristlere ağır darbe! Etkisiz hale getirildiler

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesindeki birliklere taciz atışı yapan PKK/YPG'li 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın açıklamasına göre, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesindeki birliklere PKK/YPG'li teröristlerce taciz atışı yapıldı. Düzenlenen operasyonda, taciz atışı yapan 4 PKK/YPG'li terörist komandolarca etkisiz hale getirildi.

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