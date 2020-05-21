Son dakika... Takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldular!

Kaza, O-3 bağlantı yolunda dün saat 19.00'da meydana geldi. İddiaya göre Sağmalcılar mevkii Aksaray yönünde ilerleyen otomobile aynı yönde ilerleyen başka bir otomobil çarptı. Çapmanın şiddetiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil başka bir otomobile çarptıktan sonra savruldu. Yol kenarındaki bariyerlere de çarpan araç takla attı. Takla atan otomobilin içindeki sürücü ve yanındaki kişi kazayı gören diğer sürücülerin de yardımıyla dışarıya çıktı. Üç otomobilin karıştığı kazada, takla atıp kullanılmaz hale gelen otomobilin içinde bulunan iki kişi kazadan şans eseri burunları bile kanamadan kurtuldu.

"EMNİYET KEMERİ HAYAT KURTARIR, NE DERSENİZ DEYİN, KEMER OLMASA ÖN CAMDAN ÇIKARDIK"

Kaza sonrası hurdaya dönen otomobilin sürücüsü, "Emniyet kemeri hayat kurtarır. Ne derseniz deyin, emniyet kemeri olmasa ön camdan çıkardık. Araçta iki kişiydik, emniyet kemerimiz takılıydı. Emniyet kemeri olmasa ön camdan çıkardık. Ben en sol şeritte giderken sağımdaki araç önüme makas atar gibi gelince o bana çarptı. Ben de kontrolden çıkıp diğer en sağdaki araca çarptım, sonra bariyerlere çarpıp takla attım. Trafik vardı, trafik bir anda açılınca ve tüm araçlar aynı anda hızlanınca yoldan çıktık, 80-90 kilometre. Çok hızlı değildim ama bir anda kontrolü kaybedince kaza oldu" diye konuştu. Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik otomobilin çekici ile kaldırılmasının ardından normale döndü.