21.01.2021 - 11:27 | | DHA
Son dakika! Tarihi Vaniköy Camii'ndeki yangınla ilgili flaş gelişme
Gelen bir son dakika haberine göre; İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, tarihi Vaniköy Camii'ndeki yangınla ilgili soruşturmasını tamamladı.
Soruşturmada, itfaiye raporuna göre yangının elektrik tesisatından çıktığının belirlendiği belirterek olayda kasıt olmadığı tespit edildi. Şüpheli olarak soruşturulan Mehmet Vani Vakfı maliki Uğur Vanioğlu hakkında kamu davası açılmasına yer olmadığına da karar verildi.
Filmden etkilendi! Gören telefona sarılıyorBir zamanlar özellikle gençlerin ilgi gösterdiği Fransız polisiye komedi filminin meşhur 'Taksi'sinin bir benzeri Trabzon'da yapıldı. 1998 yılı yapımı olan filmde başrol oyuncusunun kullandığı modifiyesi ile dikkatleri üzerine çeken otomobili Trabzon sokaklarında görenler büyük şaşkınlık yaşıyor.