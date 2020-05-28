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28.05.2020 - 06:28 | | AA

Son dakika! Tarım işçilerini taşıyan servis araçları çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Son dakika haberlere göre, Adana'da tarım işçilerini taşıyan iki midibüsün çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

Son dakika! Tarım işçilerini taşıyan servis araçları çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

İbrahim A. idaresindeki 80 LC 146 plakalı tarım işçilerini taşıyan midibüs, merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Huzur Caddesi'nde Haşim S'nin kullandığı 01 AHN 44 plakalı içerisinde tarım işçileri bulunan başka bir midibüsle çarpıştıktan sonra devrildi.

Kazayı gören vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekibine bildirdikten sonra devrilen araçtaki kişiler bulundukları yerden çıkartıldı.

Kazada yaralanan 12 kişi olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Son dakika Tarım işçilerini taşıyan servis araçları çarpıştı Çok sayıda yaralı var



Polis ekiplerinin çalışmasının ardından devrilen midibüs bulunduğu yerden kaldırıldı.

İstanbul'un simgeleri Azerbaycan bayrağı renklerine büründüAzerbaycan Cumhuriyeti'nin ilan edilmesinin 102. yılı dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri ile Galata Kulesi, Azerbaycan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı .
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