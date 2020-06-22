MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Tartıştıkları polisi, şişeyle başına vurarak yaraladılar!
ABONE OL
22.06.2020 - 14:36 | | DHA

Son dakika... Tartıştıkları polisi, şişeyle başına vurarak yaraladılar!

Gelen bir son dakika haberine göre, Samsun’da, tartıştıkları polis memurunu başına şişeyle vurarak, yaraladıkları öne sürülen Ahmet B. (22), Sinan B. (18) ve M.U. (17) gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Son dakika... Tartıştıkları polisi, şişeyle başına vurarak yaraladılar!

Olay, dün saat 23.30 sıralarında, Atakum ilçesine bağlı İncesu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, izinliyken sahilde dolaşan polis memuru ile Ahmet B., Sinan B. ve M.U. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine şüphelilerden biri, polisin başına şişeyle vurdu.

Polis memurunun tabancasıyla havaya 2 el ateş açması üzerine şüpheliler, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından yaralanan polisi ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürdü. Şüpheliler ise Recep Tokur Polis Merkezi’ne bağlı sivil polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. Ahmet B., Sinan B. ve M.U., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

 

 

Kadıköy'de maske denetimi! Maske takmayanlara ceza kesildiSon dakika haberine göre, Açık alanda maske takma zorunluluğu getirilmesinin ardından İstanbul Kadıköy'de denetim yapan polis ekipleri, maske takmayan vatandaşları tek tek durdurarak ceza yazdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Tartıştıkları polisi, şişeyle başına vurarak yaraladılar!

Son dakika... Tartıştıkları polisi, şişeyle başına vurarak yaraladılar!

Ve belli oldu! Milyonlarca memur kapsam dışında tutuldu...

Ve belli oldu! Milyonlarca memur kapsam dışında tutuldu...

Sokak ortasında park kavgası

Sokak ortasında park kavgası

BİLSEM sınavları ne zaman başlayacak? Bilsem sonuçları ne zaman açıklanacak?

BİLSEM sınavları ne zaman başlayacak? Bilsem sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sıradaki Haber