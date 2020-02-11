Son dakika... Tatil haberleri peş peşe geldi! Eğitime kar engeli
Gelen bir son dakika haberine göre, Trabzon ve Rize'de kar yağışı sonrası oluşan buzlanma ve don olayı nedeniyle 12 Şubat Çarşamba günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildi.
Trabzon Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, buzlanma ve don olayları nedeniyle ulaşımda meydana gelmesi muhtemel aksaklıkların göz önüne alınarak eğitim öğretime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, “12 Şubat Çarşamba günü, ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde, eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacaktır” denildi.
RİZE
Rize'de yoğun kar yağışı nedeniyle pazartesi ve salı günü okullar tatil edilmişti. Rize Valiliği, kent genelinde buzlanma ve don olayları nedeniyle ulaşımda meydana gelmesi muhtemel aksaklıkları göz önüne alarak, eğitim ve öğretime çarşamba günü de ara verildiğini duyurdu.