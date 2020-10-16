Son dakika... Tecavüz suçuna evlilik kılıfı! 'Ne halin varsa gör'

İddiaya göre, olay 2 Temmuz 2017’de Ankara’da meydana geldi. Halime Elvan Y., 2014 yılında bir arkadaşı aracılığıyla Konya’da yaşayan Hakan Y. ile tanıştı. Aralarında duygusal ilişki başlayan çift telefon üzerinden iletişimlerini sürdürürken, genç kadın Ankara’ya taşındı. Bir akşam Hakan Y., Halime Elvan Y.’yi arayarak, “Annem hastanede yatıyor kalacak yerimiz yok arkadaşımla geliyoruz” diyerek genç kadının evine geldi.



Erkek arkadaşının cinsel birliktelik teklifini reddeden kadına iki şüpheli cinsel istismarda bulundu. Olaydan sonra yaklaşık 5.5 ay psikoljik tedavi gören genç kadın 2018 yılında her iki şüpheli hakkında da suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine Hakan Y. ve ailesi Halime Elvan Y’yi evlenmeye ikna etti.

Genç kadın, süreci Milliyet’e şöyle anlattı: “Şikâyetten 3 hafta sonra Hakan Y.’nin ailesi bana ulaştı. Askeriyeden izin alıp gelmiş, bizi evlendirdiler. Nikah günü apar topar adliyeye götürüldüm ve vazgeçme dilekçesi verdirdiler. Sonra bana ‘sen ev tut masraflar için gerekli harcamaları yap, biz düğün zamanı sana veririz’ dediler. Ev tuttum. Hakan Y., ‘Askerde olduğum için eve gelemem’ dedi ve bir ay eve hiç gelmedi. Meğer vazgeçme dilekçesinin sonucunu bekliyorlarmış. Bir ay sonra ise ortadan kayboldu. Ailesine ulaştığımda ‘evlilik formaliteydi, dava düştü, ne halin varsa gör’ dediler.” Hakan Y. ve Okan D. ise hakkındaki iddiaları reddetti.