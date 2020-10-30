Son dakika... Tekirdağ Valiliği: Depremde hasar ihbarı yapılmadı

Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Ege Denizi, İzmir Seferihisar açıklarında 30.10.2020 tarihinde saat 14.51 sıralarında 6.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir.

Deprem; ilimizde de hissedilmiş olup, deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, 110, 112, 155, 156 ihbar hatlarına şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Gelişmeler AFAD ve valiliğimiz tarafından takip edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur" denildi.