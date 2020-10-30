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30.10.2020 - 16:26 | | DHA

Son dakika... Tekirdağ Valiliği: Depremde hasar ihbarı yapılmadı

Tekirdağ Valiliği, Ege Denizinde merkez üssü İzmir’in Seferihisar ilçesi açıkları olan ve 6.6 büyüklüğünde meydana gelen depremde, il genelinde herhangi bir hasar ihbarı yapılmadığını açıkladı.

Son dakika... Tekirdağ Valiliği: Depremde hasar ihbarı yapılmadı

Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Ege Denizi, İzmir Seferihisar açıklarında 30.10.2020 tarihinde saat 14.51 sıralarında 6.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir.

Deprem; ilimizde de hissedilmiş olup, deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, 110, 112, 155, 156 ihbar hatlarına şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Gelişmeler AFAD ve valiliğimiz tarafından takip edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur" denildi.

 

 

    Bayraklı'da enkazdan kurtarılma anıMerkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'in Bornova ilçesinde yıkılan bir binadan yaralılar çıkartıldı. İzmir'in Bayraklı ilçesi 1593 Sokak'ta deprem nedeniyle yıkılan binanın enkazından 3 kişi yaralı kurtarıldı.
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