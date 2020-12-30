Son dakika... TEM'de kaza trafiği kilitledi

Kazada ilk belirlemelere göre 7 işçi yaralanırken, olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Kaza nedeniyle bölgede yoğun trafik oluştu.
KISITLAMAYA 1 GÜN KALA DİKKAT ÇEKEN TRAFİK YOĞUNLUĞU
Korona virüs salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında yarın akşam saat 21.00'da başlayacak ve 3 gün sürecek olan kısıtlama öncesinde E-5'te dikkat çeken trafik yoğunluğu yaşandı. Belediyenin trafik verilerine göre il genelinde yoğunluk yüzde 65 olarak görüldü. Beylikdüzü - Avcılar istikametinde trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, Büyükçekmece istikametinde de yer yer yoğunluk gözlendi. Trafik yoğunluğu drone ile havadan da görüntülendi.
Zehir tacirlerine operasyon! Elektrikli süpürgeden uyuşturucu çıktıDenizli’de polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti düzenlediği operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik köpeği Jibby ile arama yapılan operasyonda, elektrik süpürgesine saklanmış esrar bulundu.