Son dakika... TEM'de kaza trafiği kilitledi

Kazada ilk belirlemelere göre 7 işçi yaralanırken, olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Kaza nedeniyle bölgede yoğun trafik oluştu.

KISITLAMAYA 1 GÜN KALA DİKKAT ÇEKEN TRAFİK YOĞUNLUĞU

Korona virüs salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında yarın akşam saat 21.00'da başlayacak ve 3 gün sürecek olan kısıtlama öncesinde E-5'te dikkat çeken trafik yoğunluğu yaşandı. Belediyenin trafik verilerine göre il genelinde yoğunluk yüzde 65 olarak görüldü. Beylikdüzü - Avcılar istikametinde trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, Büyükçekmece istikametinde de yer yer yoğunluk gözlendi. Trafik yoğunluğu drone ile havadan da görüntülendi.