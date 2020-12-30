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30.12.2020 - 17:35 | | İHA

Son dakika... TEM'de kaza trafiği kilitledi

Gelen son dakika haberine göre; TEM Otoyolu Esenyurt gişelerinde Avcılar istikametinde işçi midibüsü devrildi.

Son dakika... TEM'de kaza trafiği kilitledi

Kazada ilk belirlemelere göre 7 işçi yaralanırken, olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Kaza nedeniyle bölgede yoğun trafik oluştu.

Son dakika... TEMde kaza trafiği kilitledi

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Son dakika... TEMde kaza trafiği kilitledi

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