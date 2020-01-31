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31.01.2020 - 07:01 | | DHA

Son dakika... TEM'de kaza! Yaralılar var

Gelen son dakika bilgisine göre Düzce, TEM Otoyolu'nda otobüsün bariyerlere çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

Son dakika... TEM'de kaza! Yaralılar var

Son dakika haberine göre kaza, sabaha karşı TEM Otoyolu Düzce gişeleri mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Adem Yazarkan idaresindeki 59 ET 508 plakalı yolcu otobüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan bariyerlere çarptı. Bariyerleri parçalayan otobüs, orta refüje girdi.

Kazada otobüs sürücüsü Adem Yazarkan, yolcular Raziye Berberoğlu, Mehmet Uslu, Zeynep Çelik, Ayşe Çakı, Mürüvvet Tevge ve Öznur Irmak yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ankara'ya giden yolcular ise başka bir otobüsle yola devam etti. TEM otoyolu Ankara istikametine ulaşım bir süre tek şeritten verilirken, otobüsün yoldan kaldırılmasıyla ulaşım trafik döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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