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08.11.2020 - 07:38 | | İHA

Son dakika... TEM'de korkunç kaza! TIR'ın altına girdi

Son dakika haberlere göre, TEM otoyolu Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazasında İstanbul istikametine sağ şeritten ilerlemekte olan tıra arkadan otomobil çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle tırın dorsesin altına giren otomobildeki sürücü hayatını kaybetti bir kişi de yaralandı.

Son dakika... TEM'de korkunç kaza! TIR'ın altına girdi

Kaza; 06.00 sıralarında TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Ankara istikametinden İstanbul istikametine gitmekte olan Ahmet K.’nın kullandığı 67 IP 725 plakalı TIR, sağ şeritte seyir halindeyken aynı istikamete gitmekte olan Ali Arslan’ın kullandığı 34 DHN 239 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil TIR'ın dorsesine ok gibi saplandı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücü otomobilde sıkışarak hayatını kaybederken, otomobilin arka koltuğunda oturan Selvinaz Ö. yaralandı.

Kazayı anlatan tır sürücüsü Ahmet K., “Rampa yukarı çıkıyordum. Arkadan bir kütürtü geldi. Şanzıman kırıldı sandık. Arabayı kenara aldım. Geri salayım dedim. Baktım altımda taksi var. Nasıl olduğunu fark etmedim” dedi.

Otomobilin sürücü koltuğunda sıkışarak hayatını kaybeden sürücü Ali Arslan’ı sıkıştığı yerden Düzce Belediyesi İtfaiye ekipleri çıkarttı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika... TEMde korkunç kaza TIRın altına girdi

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