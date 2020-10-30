Son dakika... TEM'de otobüs yangını! Trafik kilit

Olay, saat 13.30 sıralarında Kavacık - Elmalı mevkiinde meydana geldi. Seyir halinde bulunan yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle birden yanmaya başladı. Alevler kısa sürede otobüsü kaplayınca şoför otobüsü emniyet şeridine çekti. Otobüs yolcuları da otobüsü terk ederek yol kenarındaki bahçelik alana kaçtı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan yolcu otobüsünü çalışmaları sonucu söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken otobüste maddi hasar meydana geldi.