30.10.2020 - 13:48 | | İHA
Son dakika... TEM'de otobüs yangını! Trafik kilit
Gelen son dakika haberine göre; Kavacık'ta seyir halinde olan yolcu otobüsü bir anda alev alev yanmaya başladı. Alevlere teslim olan otobüse itfaiye ekipleri müdahale edildi.
Olay, saat 13.30 sıralarında Kavacık - Elmalı mevkiinde meydana geldi. Seyir halinde bulunan yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle birden yanmaya başladı. Alevler kısa sürede otobüsü kaplayınca şoför otobüsü emniyet şeridine çekti. Otobüs yolcuları da otobüsü terk ederek yol kenarındaki bahçelik alana kaçtı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan yolcu otobüsünü çalışmaları sonucu söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken otobüste maddi hasar meydana geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı devam Taksim Camisi'nde incelemelerde bulunduCumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı devam Taksim Camisi'nde incelemelerde bulunduktan sonra açıklama yaptı. Erdoğan, "Taksim Camisi ramazan ayı içerisinde yetişmesine dair bilgi aldım AKM'yle ilgili 2021'in altıncı ayının sonuna kadar yetiştirme hedefi var" dedi.