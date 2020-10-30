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30.10.2020 - 13:28 |

Son dakika! Terör örgütüne bir darbe daha! Yakalandılar

Diyarbakır'da terör örgütü PKK bünyesinde eğitim alıp, eylem yapmak üzere uyuyan hücre olarak hazır bekletilen örgütün gizli şehir yapılanması kadrosunda bulundukları saptanan 5 kişi operasyonla yakalandı.

Son dakika! Terör örgütüne bir darbe daha! Yakalandılar

Detaylar birazdan...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı devam Taksim Camisi'nde incelemelerde bulunduCumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı devam Taksim Camisi'nde incelemelerde bulunduktan sonra açıklama yaptı. Erdoğan, "Taksim Camisi ramazan ayı içerisinde yetişmesine dair bilgi aldım AKM'yle ilgili 2021'in altıncı ayının sonuna kadar yetiştirme hedefi var" dedi.
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