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10.11.2020 - 22:44 |

Son dakika! Terör örgütüne darbe üstüne darbe! Etkisiz hale getirildiler

Gelen son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı, Tunceli merkez ilçesi Ahpanos Vadisi bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirildi.

Son dakika! Terör örgütüne darbe üstüne darbe! Etkisiz hale getirildiler

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yıldırım 4 operasyonu kapsamında, Tunceli merkez ilçesi Ahpanos Vadisi bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir."

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada da bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

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