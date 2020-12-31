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31.12.2020 - 21:49 | | AA

Son dakika... Terör örgütüne darbe üstüne darbe! Hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiler

Gelen son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Haftanin bölgelerinde tespit edilen 10 PKK'lı teröristin hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yıl boyunca olduğu gibi 2020'nin son saatlerinde de terörle mücadelenin hız kesmeden devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 10 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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