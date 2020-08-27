MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika...Terör örgütünün öldüğünü iddia ettiği Botan Cudi kod adlı terörist teslim oldu!
ABONE OL
27.08.2020 - 13:42 | | DHA

Son dakika...Terör örgütünün öldüğünü iddia ettiği Botan Cudi kod adlı terörist teslim oldu!

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK tarafından öldüğü duyurulan, 'Botan Cudi' kod adlı teröristin Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Son dakika...Terör örgütünün öldüğünü iddia ettiği Botan Cudi kod adlı terörist teslim oldu!

Bakanlığın yazılı açıklamasında, Şırnak'ta gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonları sonrası terör örgütü PKK tarafından örgüt güdümünde yayın yapılan internet sitelerinde, 'Botan Cudi' kod adlı terör örgütü mensubunun öldüğünün açıklandığı belirtildi. Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütünün iddiasının aksine teröristin ölmediğinin tespit edildiği kaydedilerek, "Bunun üzerine jandarma ikna timleri tarafından çalışma başlatıldı ve aile ile irtibata geçildi. Aile bireylerinin de ikna çalışmalarına verdiği destek sayesinde terörist ikna edilerek 27 Ağustos 2020 günü Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim olması sağlandı" denildi.

Jandarmanın ikna çalışmaları sonucu teslim olan örgüt mensubunun, terör örgütüne, 2014 yılında yapılan propagandalardan etkilenerek katıldığı, kötü muamele görmesi, güvenlik kuvvetlerinin etkili operasyonları, örgüt içinde meydana gelen ölümlerin kendisini etkilemesi, örgütte bulunduğu sürede pişman olması ve ailesinin kendisi ile temas kurması sonucu kaçmaya karar verdiğini beyan ettiği belirtildi. Böylelikle 1 Ocak’tan bugüne kadar sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısının 140’a yükseldiği kaydedildi.

    Çocuk gürültüsü tartışmasında eltisini bıçakladı!Samsun’un İlkadım ilçesinde, çocukların yaptığı gürültü nedeniyle tartıştığı, üst katında yaşayan eltisi Nurcan A.'yı (38) karnından bıçaklayarak ağır yaralayan Şehri A. (35), adliyeye sevk edildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    KPSS lisans sınav giriş yerleri belli oldu mu? Sınav giriş belgesi saat kaçta açıklanacak?

    KPSS lisans sınav giriş yerleri belli oldu mu? Sınav giriş belgesi saat kaçta açıklanacak?

    Milyonlarca emekliye güzel haber! Bunu yapanın maaşı yükseliyor

    Milyonlarca emekliye güzel haber! Bunu yapanın maaşı yükseliyor

    İşte Karadeniz gazının ilk görüntüsü!

    İşte Karadeniz gazının ilk görüntüsü!

    Navtex nedir, Navtex ilanı ne demek? Türkiye Doğu Akdeniz'de Navtex ilanı yaptı

    Navtex nedir, Navtex ilanı ne demek? Türkiye Doğu Akdeniz'de Navtex ilanı yaptı

    Sıradaki Haber