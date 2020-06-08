08.06.2020 - 13:24 | | İHA
Son dakika: Terör propagandası yapan 9 kişi yakalandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabından PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, şüphelilerden 9'unun yakalandığını bildirdi.
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İstanbul'da 3 milyon liralık taklit saat operasyonuİstanbul’da, lüks saat markalarının taklitlerinin depolandığı 4 ayrı adrese düzenlenen baskınlarda piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira değerinde saat ele geçirildi. Basılan adreslerin, terzi ve dikim evi görünümünde olması dikkat çekti. Uzakdoğu'dan getirilerek gümrükten kaçak geçirilen taklit saatlerin arasında gerçek ürün fiyatı 70 bin lira olan saatlerinde bulunduğu öğrenildi. Saatlerin 350 lira ile bin 100 lira arasında değişen fiyatlardan piyasaya sürüldüğü öğrenildi.