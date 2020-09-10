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10.09.2020 - 11:30 |

Son dakika... Terörist Mahmut Özden'in fedaisi yakalandı

Terör örgütü DEAŞ’ın sözde Türkiye sorumlusu Mahmut Özden’le bağlantılı olan ve “Özden’in fedaisi” olarak bilinen eylem hazırlığındaki Barış Coşkun Adana’da yakalandı. Zanlı İstanbul’a getirilip tutuklandı.

Son dakika... Terörist Mahmut Özden'in fedaisi yakalandı

"Mücahit Musab" kod adını kullandığı iddia edilen Barış Coşkun, hakkında yakalama kararı bulunuyordu. 2016 yılındaki soruşturmalarda da adı geçiyordu. DEAŞ'lı terörist Barış Coşkun Adana'da yakalandı.

İstanbul'a götürülen DEAŞ üyesi çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi. Barış Coşkun'un, DEAŞ'ın Türkiye'de eylem planladıkları tespit edilen 12 kişilik hücresinde yer aldığı belirlendi.

DEAŞ'ın sözde Türkiye sorumlusu Mahmut Özden'in de olduğu 11 terörist daha önceki operasyonlarda yakalanmıştı.

Kaynak: TRT Haber

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