23.07.2020 - 14:58 | | DHA
Son dakika... Teröristler, Resulayn'da bombalı araç patlattı! Ölü ve yaralılar var
Gelen bir son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı, Resulay'nda Halk Eğitim Merkezi önünde bombalı araç patlatan teröristlerin 1 masum sivili katlettiğini, 14 sivili de yaraladığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "PKK/YPG'li teröristler bu kez de Resulayn'da yaşayan masum sivilleri hedef aldı. Resulayn şehir merkezindeki Halk Eğitim Merkezi önünde bombalı araç patlatan teröristler 1 masum sivili katlederken 14 sivili de yaraladı" denildi.
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