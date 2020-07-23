Son dakika... Teröristler, Resulayn'da bombalı araç patlattı! Ölü ve yaralılar var

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "PKK/YPG'li teröristler bu kez de Resulayn'da yaşayan masum sivilleri hedef aldı. Resulayn şehir merkezindeki Halk Eğitim Merkezi önünde bombalı araç patlatan teröristler 1 masum sivili katlederken 14 sivili de yaraladı" denildi.