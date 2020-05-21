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21.05.2020 - 11:20 | | DHA

Son dakika... Trabzon’da minibüs durağa çarpıp! Ölü ve yaralılar var

Trabzon’un Çarşıbaşı yol kenarındaki durağa çarpıp devrilen minibüsün sürücüsü Şaban Gümüşler (59) öldü, 1'i çocuk, 2 kişi yaralandı.

Son dakika... Trabzon’da minibüs durağa çarpıp! Ölü ve yaralılar var

Kaza, saat 05.30 sıralarında, Çarşıbaşı ilçesi Yoroz limanı mevkisi, Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Trabzon'dan Rize yönüne giden Şaban Gümüşler idaresindeki 53 ABC 146 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, yol kenarındaki durağa çarpıp, devrildi.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, sürücü Şaban Gümüşler'in hayatını kaybettiğini belirlendi. Yaralanan Asiye Gümüşler (62) ve Birol Asaf Gümüşler (15) ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Son dakika... Trabzon’da minibüs durağa çarpıp Ölü ve yaralılar var

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yolun Trabzon yönü, minibüsün çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Son dakika... Trabzon’da minibüs durağa çarpıp Ölü ve yaralılar var

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