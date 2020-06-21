MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Trabzon'da uyuşturucu baskını! 15 kişi gözaltına alındı
ABONE OL
21.06.2020 - 14:26 | | DHA

Son dakika... Trabzon'da uyuşturucu baskını! 15 kişi gözaltına alındı

Trabzon’da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 15 şüpheli de gözaltına alındı.

Son dakika... Trabzon'da uyuşturucu baskını! 15 kişi gözaltına alındı

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 aylık çalışmalarının ardından uyuşturucu olduğu tespit edilen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Maçka ilçesinde, 2 yıl önce polis aracının dereye devrilmesi sonucu şehit olan polis memuru Yunus Çavdar'ın adının verildiği operasyon kapsamındaki aramalarda; 1 kilo 235 gram esrar, 97 gram bonzai, 130 ecstasy hap, 105 uyuşturucu hap ve 15,54 gram metamfetamin ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 85 bin 530 lira ele geçirildi. Ayrıca Çevik Kuvvet ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de eşlik ettiği operasyonda, adreslerde bulunan 1 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı ve bu tabancalara ait toplam 89 fişek ile uyuşturucu kullanmaya yarayan düzeneğe de el koyuldu.

Öte yandan Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü, 15 şüphelinin gözaltına alındığı baskın anlarına ilişkin görüntüleri de soysal medya hesabından paylaştı. Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

 

 

Restoranda başlayan kavga sokağa taştıSAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde bir restoranda başlayıp sokağa taşan kavgada 2 kişi bıçaklanması, 1 kişi ise tabanca ile ateş edilmesi sonucu yaralandı. Kavga anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika! Meteoroloji'den 3 ile kuvvetli yağış uyarısı

Son dakika! Meteoroloji'den 3 ile kuvvetli yağış uyarısı

Emekliliği yakın olanlar sisteme dahil olmayacak!

Emekliliği yakın olanlar sisteme dahil olmayacak!

Salgından kadınlar daha çok etkilendi

Salgından kadınlar daha çok etkilendi

2020 LGS sınav soru ve cevapları MEB tarafından yayımlandı! LGS Sayısal ve Sözel soru kitapçığı ve cevap anahtarları

2020 LGS sınav soru ve cevapları MEB tarafından yayımlandı! LGS Sayısal ve Sözel soru kitapçığı ve cevap anahtarları

Sıradaki Haber