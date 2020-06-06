Son dakika: Tramvay seferlerinde aksama
BaÄŸcÄ±lar tramvay hattÄ±nda katener telinin kopmasÄ± nedeniyle seferlerde aksama yaÅŸandÄ±. Seferler KabataÅŸ-Ã‡apa ve BaÄŸcÄ±lar-CevizlibaÄŸ istasyonlarÄ± arasÄ±nda yapÄ±ldÄ±. Katener telini tamir etmek iÃ§in gelen ekiplerin Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± devam ediyor.
Ä°stanbul T1 KabataÅŸ-BaÄŸcÄ±lar tramvay hattÄ±nÄ±n Pazartekke Ä°stasyonu yakÄ±nlarÄ±nda, katener hattÄ±nda arÄ±za meydana geldi.
ArÄ±za nedeniyle tramvay seferlerinde aksama yaÅŸandÄ±.
Metro Ä°stanbul'un sosyal medya Ã¼zerinden yaptÄ±ÄŸÄ± duyuruda, ÅŸu bilgilere yer verildi:
"T1 KabataÅŸ-BaÄŸcÄ±lar tramvay hattÄ±nda teknik bir arÄ±za nedeniyle seferlerimiz KabataÅŸ-Ã‡apa ve BaÄŸcÄ±lar-CevizlibaÄŸ istasyonlarÄ± arasÄ±nda yapÄ±lmaktadÄ±r."
Ã–te yandan arÄ±za olduÄŸu iÃ§in tramvay iÃ§erisindeki vatandaÅŸlar otobÃ¼s duraklarÄ±na yÃ¶nlendiriliyor. ArÄ±za olduÄŸunu bilmeden tramvay duraÄŸÄ±na gelen vatandaÅŸlar ise geri dÃ¶nÃ¼yor.
Yolculardan Muhammed Åžakir, "Ã‡apa'dan yÃ¼rÃ¼dÃ¼k geldik. Zeytinburnu'na gidiyorum biraz daha bekleyeceÄŸim. EÄŸer ki dÃ¼zelmezse yine gideriz. Maskeyle biraz zor oluyor ama yapacak bir ÅŸey yok." diye konuÅŸtu.
Â ArÄ±zanÄ±n giderilmesi iÃ§in baÅŸlatÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalar devam ediyor.
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