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02.06.2020 - 13:56 | | DHA

Son dakika... Tripleks villada eşi ve 2 çocuğuyla kabusu yaşadı!

Gelen bir son dakika haberine göre, Bursa’nın İznik ilçesinde gece yıldırım düşen villada hasar meydana geldi.

Son dakika... Tripleks villada eşi ve 2 çocuğuyla kabusu yaşadı!

Bursa'da dün gece başlayıp etkisini sürdüren sağanak, İznik ilçesinde de hayatı olumsuz etkiledi. İlçede yaşayan Ferhat Köken'nin tripleks villasına gece saatlerinde yıldırım düştü. Villanın üçüncü katının duvarına isabet eden yıldırımın verdiği hasar sabah saatlerinde ortaya çıktı.

Köken, eşi ve 2 çocuğu ile birlikte gece duydukları sesle irkildiklerini ve korku yaşadıklarını söyledi.

 

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