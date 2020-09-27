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27.09.2020 - 11:04 | | AA

Son dakika... TSK yeni uçaksavar topunu envanterine almaya hazırlanıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilerek atış testlerini başarıyla geçen 25 milimetrelik uçaksavar topu sistemini envanterine katmaya hazırlanıyor.

Son dakika... TSK yeni uçaksavar topunu envanterine almaya hazırlanıyor

Modern silah ve mühimmatlara yönelik üretimlerini Ar-Ge çalışmalarına paralel olarak yoğunlaştıran Milli Savunma Bakanlığına bağlı Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), yeni bir yerli silah sisteminin üretiminde daha sona yaklaştı. TSK'nin muharebe ve mücadele yeteneklerini artırarak askeri stratejilerinin etkinliğini ve hareket kabiliyetini geliştirme çalışmaları kapsamında 25 milimetrelik uçaksavar topu üretildi.

Son dakika... TSK yeni uçaksavar topunu envanterine almaya hazırlanıyor

Tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen uçaksavar topu, tekli, üçlü, onlu ve seri atış yapabiliyor. Düşük kadenz veya yüksek kadenz atış modu olan silah, döner mekanizma sistemi sayesinde düşük tutukluk oranına sahip olmasıyla dikkati çekiyor.

Zırhlı araçlar ve uzaktan komutalı silah kulelerinde kullanılabilecek silah, her türlü hava şartında ve muharebe ortamında ana silah olarak görev yapabilecek. Birçok farklı hedefi etkin şekilde ateş altına alma yeteneğine sahip 25 mm silah sistemi, MKEK Çankırı Silah Fabrikası Müdürlüğündeki atışlı testlerini başarıyla tamamladı.

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