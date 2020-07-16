Son dakika... Tüm camilerde saat 00:13’te sela okundu

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen programlar çerçevesinde, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında millete ihanete karşı birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan sela sesi, saat 00.13 itibarıyla 81 il ve ilçedeki 90 bin camide aynı anda yeniden yükseldi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Beştepe Millet Camisi'nde sela okudu.













Öte yandan bu gece cami ve minarelerin ışıklarının sabah namazına kadar açık tutulacağı belirtildi.

AYASOFYA CAMİSİ'NDE DE SELA OKUNDU

Danıştay 10. Dairesinin kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yeniden ibadete açılan Ayasofya Camisi de sela okunan camiler arasındaydı.

15 Temmuz darbe girişiminin 4. yılı etkinlikleri için camilerin önünde toplanan vatandaşlardan bazıları, Ayasofya'da sela okunma anını cep telefonlarıyla görüntüledi.

Üsküdar'da bulunan Büyük Çamlıca Camisi'nde okunan selayı, vatandaşlar cami avlusunda dinledi.