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02.07.2020 - 15:22 | | İHA

Son dakika... Tunceli’de 2 köy karantinaya alındı! Giriş ve çıkışlar kapatıldı

Tunceli’de 2 köyde corona virüs (Covid-19) görülmesi üzerine karantina süreci başlatıldığı bildirildi. Her iki köye giriş ve çıkışlara izin verilmezken, jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Son dakika... Tunceli’de 2 köy karantinaya alındı! Giriş ve çıkışlar kapatıldı

Tunceli merkeze bağlı Burmageçit Köyü’nde bir vatandaş tarafından düzenlenen toplu yemek etkinliğinin ardından köyde 3 kişide Korona virüs tespit edildi. Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan başkanlığında dün toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, binin üzerinde insanın yaşadığı köyde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildiğini bildirdi. Kararın ardından jandarma ekipleri köye girişlerin bulunduğu 5 farklı bölgede güvenlik önlemi aldı.

Hozat ilçesine bağlı Altınçevre Köyü’nde de yurt dışından gelen 2 kişide Korona virüs tespit edilmesi üzerine köy, ilçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin aldığı kararla 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Jandarma ekipleri tarafından köye giriş ve çıkışlara izin verilmezken her iki köyde yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Birimleri tarafından karşılanacağı belirtildi.

Akılalmaz görüntüler! Minibüsler tıklım tıklımİstanbul Küçükçekmece'de corona virüs salgınına rağmen tıka basa dolu yolcu taşılan minibüsler kameraya yansıdı. Kapılarını kapatamayacak kadar fazla yolcu alan minibüslerden bazı yolcular dışarı sarktı. Kapasitesinin çok üstünde yolcu alan araçların bazılarının ağırlıktan yan yattığı da görüldü. Minibüs sürüleri her türlü ihlali yaparak ilerledi.
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